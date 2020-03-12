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تصريحات مهمة لرئيس "إدارة الكوارث بالوزراء" عن طقس اليوم

الخميس 12/مارس/2020 - 08:40 ص
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طقس سيء
طقس سيء
كساب أحمد
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قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء: إن القطاع قام بإعلان الإنذار المبكر بحدوث تغيرات في الطقس، قد تؤدي لتعطيل الحياة اليومية المعتادة، وتم إرسال عدة رسائل إلى الأجهزة المعنية كافة برفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار بكمية كبيرة بداية من الغد.

ولفت "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياه اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن الإدارة أرسلت إنذراها إلى كافة المحافظات ابتداءً من الغد، وبالتالي ستكون كافة المحافظات مستعدة للسقوط الأمطار في الغد، وتم إعطاء إجازة للمدارس، لإعطاء فرصة للمحليات للتعامل مع الأمطار.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق وتكامل بين كافة الجهات، بما يضمن التعامل الجاد والحاسم مع الأمطار والسيول في أنحاء الجمهورية كافة، لافتًا إلى أن الإدارة قامت بالتنبيه على وزارة الري بتجهيز سيارات شفط المياه، وتجهيز فرق تدخل سريع للقيام بأي إجراءات حفاظًا على سلامة المواطن.

وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

ومن ناحيتها، حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، في توصياتها في أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين؛ ومن تلك الوصايا:
 
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
 
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
 
3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
 
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
 
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
 
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
 
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
 
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
 
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
 
10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.

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