"الكهرباء" توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن الأمطار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استعدادات الوزارة تسبق التغييرات المناخية، لافتًا إلى أنه لا يوجد قطع للتيار الكهربائي، و فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقًا بين كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم تجهيز البدائل حال انقطاع التيار الكهربائي.





وأشار متحدث الكهرباء إلى أن هناك خطًا ساخنًا وهو 121 لاستقبال أي شكاوي أعطال، مناشدًا المواطنين بعدم التطوع بالتدخل في إصلاح أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية حتى لا يتعرض للخطر في ظل سقوط الأمطار.



