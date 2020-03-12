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"الكهرباء" توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 06:19 ص
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أيمن حمزة
أيمن حمزة
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استعدادات الوزارة تسبق التغييرات المناخية، لافتًا إلى أنه لا يوجد قطع للتيار الكهربائي، و فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقًا بين كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم تجهيز البدائل حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن هناك خطًا ساخنًا وهو 121 لاستقبال أي شكاوي أعطال، مناشدًا المواطنين بعدم التطوع بالتدخل في إصلاح أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية حتى لا يتعرض للخطر في ظل سقوط الأمطار.

وشهدت عدة مناطق بمحافظة القاهرة، هطول أمطار غزيرة، خاصة على منطقة وسط البلد، ضمن موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد اليوم الخميس.

وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس 12 مارس الجاري بسبب ظروف الطقس السيء، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة ثلاث أيام من الخميس حتى السبت القادم.
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الكلمات المفتاحية

تحذير الكهرباء الأمطار اخبار الطقس يوم الخميس

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