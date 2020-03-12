ساندي تتحدى العاصفة الجوية على طريقتها الخاصة

تحدت الفنانة ساندى، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية غدًا، وحذرت من عدم الخروج من المنازل، للحافظ على سلامة المواطن.ونشرت ساندى، صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وَكتب على الصورة قائلة "أنا هنام بقى خلاص نفخت الزودياك وكله جاهز وتحت السيطرة وعندي احساس إني هصحي الأقي الشمس طالعه ان شاء الله".يشار إلي أن الفنانة ساندى، طرحت ألبومها الجديد منذ أسابيع "اتنين في واحد" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وضم الألبوم ٨ اغاني.