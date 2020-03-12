شاهد.. أمطار رعدية مرعبة تضرب مناطق مختلفة بالجمهورية (فيديو)

بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.





وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





القاهرة الكبرى:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





الوجه البحري:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:



شمال الصعيد:



جنوب الصعيد:



أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:



يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 19درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 15درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 30درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 30درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 32درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 33درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28