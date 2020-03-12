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شاهد.. أمطار رعدية مرعبة تضرب مناطق مختلفة بالجمهورية (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 01:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة الكبرى:
يسود طقس دافئ  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

الوجه البحري:
يسود طقس دافئ  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية:
يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
 
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس مائل للدفء  شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد:
يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

جنوب الصعيد:
يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28 
شاهد.. أمطار رعدية مرعبة تضرب مناطق مختلفة بالجمهورية (فيديو)
شاهد.. أمطار رعدية مرعبة تضرب مناطق مختلفة بالجمهورية (فيديو)
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