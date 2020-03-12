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عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى

الخميس 12/مارس/2020 - 07:52 ص
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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب البشري ببني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه يجرى حاليًا توفير كواشف طبية، وعددًا من أجهزة قياس الحرارة، لفحص المترددين على المستشفى للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار عميد الكلية، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والكشف المبكر ومكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم تخصيص غرف بقسم الطوارئ بالمستشفى لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس.

وألمح عميد طب بني سويف، أن الكلية نفذت سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل لرفع الوعي لدى طلاب الكلية والعاملين بالمجال الصحي من "أطباء وتمريض وفنيين وموظفين" بالكلية والمستشفى والحرم الجامعي وكليات الجامعة بشرق النيل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال تفقد عميد كلية طب بني سويف، يرافقه الدكتور محمد شعبان، مدير المستشفى الجامعي، عددًا من أقسام المستشفى المختلفة، ومتابعة الأعمال الإنشائية النهائية لأقسام الطوارئ الجديدة والتي تشمل طوارئ رعاية مركزة وطوارئ أطفال وطوارئ الباطنة.

وأكد الدكتور محمد شعبان، مدير المستشفى الجامعي، أن أسرة الرعايات الجديدة تصل لـ27 سرير رعاية مجهز تجهيز كامل: 8 سرير رعاية مركزة و9 سرير أطفال و10 سرير باطنة.

وشملت الجولة التفقدية، المرور على قسم الاستقبال والتموين الطبي وقسم العظام والنساء والمناظير، وكذلك أعمال تطوير وتوسعة وحدة المبتسرين بقسم الأطفال لتصل إلى 27 حضانة بهدف استيعاب الحالات المتزايدة من الأطفال المترددين لخدمة أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
عميد طب بني سويف: كواشف "كورونا" لفحص المترددين على المستشفى
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