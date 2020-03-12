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ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. محمد صلاح يحصل على تقييم جيد رغم الخسارة

الخميس 12/مارس/2020 - 01:12 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي على تقييم جيد في مباراة فريقه أمام اتلتيكو مدريد الاسباني والتي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا:

نشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث حصل اللاعب الدولي المصري علي تقييم 7.5 من عشرة حيث شارك اللاعب في المباراة كاملة وكان مصدر خطورة فريقه بالمباراة رغم الخسارة ووادع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد:

سقط نادي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الإسباني علي أرضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي اتلتيكو مدريد الإسباني علي حساب نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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