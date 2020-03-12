Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 01:27 ص
Advertisements
مشهد من الشوارع
مشهد من الشوارع
أسماء نجاتي
Advertisements
صرح المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الشركة، وربطها بغرف عمليات فرعية بكافة الفروع، تحسبا لحدوث أي تغيرات جوية داخل المحافظة والتنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

وأكد "الشهاوي"، على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي سيول حيث تم متابعة تجهيز كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والترويسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه، ووحدات الكسح الصغيرة ( الكوبوتا ) والوحدات النقالة، والمولدات الكهربائية، و تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أي أعطال حال حدوثها.

وفيما يخص قطاع المعامل، لفت "الشهاوى" إلى أنه تم ربط المعمل المركزي بالشركة بالمعامل المتنقلة لآخذ عينات من المياه بصفة مستمرة، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي وكذلك الدفع بكميات أضافية من الشبة والكلور تحسبا لزيادة العكارة في المصادر المائية، وهي: "نهر النيل – الترعة الإبراهمية – البحر اليوسف".

هذا، تم تجهيز عدد من المحطات للعمل احتياطيا في حالة خروج أي محطة خارج الخدمة أثناء الأمطار، وتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح في تلك المنطقة والأماكن المنخفضة لشفط المياه المتواجدة بها من جراء تلك السيول وتم توفير احتياطات من الشبه بالمحطات الكبرى وهي: محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان".
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرفة مركزية المنيا الطقس الأرصاد أخبار الطقس

أخبار تهمك

كلوب يكشف سبب الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

منذ ساعة الا ربع

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ أقل من نصف ساعة

حمو بيكا يعلن عن خطوبته بهذه الصورة

منذ ساعة و 7 دقيقة

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تعليق من قائد ليفربول بعد خسارة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مياه الشرب": استعداد كامل لموسم الشتاء ووضع خطة لإدارة الأزمات

100 وصلة مياه مجانا للأسر الأكثر احتياجا بقرى سمالوط في المنيا

مياة المنيا تنظم ندوة توعوية لـ٢٠٠طالب بمدرسة كفر المنصورة (صور)

مياة الشرب بالمنيا تنظم دورة تدريبية على مواجهة تسرب الكلور

توصيل الغاز الطبيعي لـ 249 ألف عميل في المنيا

إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية بني غني بمركز سمالوط بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

01:02 ص

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

01:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status