غرفة عمليات مركزية بسبب الطقس في المنيا (صور)

صرح المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الشركة، وربطها بغرف عمليات فرعية بكافة الفروع، تحسبا لحدوث أي تغيرات جوية داخل المحافظة والتنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.





وأكد "الشهاوي"، على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي سيول حيث تم متابعة تجهيز كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والترويسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه، ووحدات الكسح الصغيرة ( الكوبوتا ) والوحدات النقالة، والمولدات الكهربائية، و تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أي أعطال حال حدوثها.





وفيما يخص قطاع المعامل، لفت "الشهاوى" إلى أنه تم ربط المعمل المركزي بالشركة بالمعامل المتنقلة لآخذ عينات من المياه بصفة مستمرة، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي وكذلك الدفع بكميات أضافية من الشبة والكلور تحسبا لزيادة العكارة في المصادر المائية، وهي: "نهر النيل – الترعة الإبراهمية – البحر اليوسف".





هذا، تم تجهيز عدد من المحطات للعمل احتياطيا في حالة خروج أي محطة خارج الخدمة أثناء الأمطار، وتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح في تلك المنطقة والأماكن المنخفضة لشفط المياه المتواجدة بها من جراء تلك السيول وتم توفير احتياطات من الشبه بالمحطات الكبرى وهي: محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان".