Advertisements
Advertisements
Advertisements

محلل سياسي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:07 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المواقف الهادئة والصارمة في الوقت نفسه للرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في حل الأزمات بشكل إيجابي، متابعًا: "يجب أن نقوم بمشروعات تنموية بين مصر وإثيوبيا كمبادرة لحل أزمة سد النهضة".

وتوقع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، عودة الدور السوداني لإنجاح مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الوضع الحالي ليس من مصلحتها على المدى البعيد.

وأكد أن مصر ليست مكتوفة الأيدي، ولن تكون، ولكن هناك أولويات، قائلًا إنه يعتقد أنه سيكون هناك مبادرات أخرى ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أزمة سد النهضة.

وتابع المحلل السياسي: "أتمنى أن أرى في القريب العاجل زيارة وفد إثيوبي للقاهرة، والدعوة إلى إعادة المفاوضات حول سد النهضة"، لافتًا إلى أن موقف مصر مبدئي، ولن يتم التفريط في المياه لأنها من حق الأجيال القادمة، معلقًا: "وجود إسرائيل في أزمة سد النهضة ليس مستبعدًا".

الخارجية ترد على بيان إثيوبيا
وكانت وزارة الخارجية أعربت عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي إن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

وأكدت الخارجية المصرية أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.


وأوضحت الخارجية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.

ولفتت الخارجية إلى ثبوت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية سد النهضة إهانة غير مقبولة أخبار

أخبار تهمك

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صورة.. أول تعليق من لاعب يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق لمصطفى الفقي على بيان الخارجية بشأن تصريحات إثيوبيا

الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. ومختصون: إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. بيان شديد اللهجة من مصر ردا على تطاول إثيوبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

03:24 ص

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

02:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status