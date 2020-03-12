Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

الخميس 12/مارس/2020 - 01:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
خضعت ملك زاهر، ابنة أحمد زاهر لعملية جراحية اليوم الأربعاء بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشر الفنان أحمد زاهر، صورة بجانب أبنته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلاً"حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري"


وأضاف "حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها"


وفي سياق منفصل يواصل أحمد زاهر، تصوير مشاهده في مسلسل" البرنس"مع النجم محمد رمضان، في أول عمل يجمعه به والمقرر عرضه في دارما رمضان.
Advertisements

أخبار تهمك

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يكشف سبب الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

حمو بيكا يعلن عن خطوبته بهذه الصورة

منذ ساعة و 9 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من قائد ليفربول بعد خسارة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

منذ ساعة و 9 دقيقة

ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ نصف ساعة

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

01:02 ص

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

01:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status