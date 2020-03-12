ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

خضعت ملك زاهر، ابنة أحمد زاهر لعملية جراحية اليوم الأربعاء بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.ونشر الفنان أحمد زاهر، صورة بجانب أبنته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلاً"حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري"وأضاف "حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها"وفي سياق منفصل يواصل أحمد زاهر، تصوير مشاهده في مسلسل" البرنس"مع النجم محمد رمضان، في أول عمل يجمعه به والمقرر عرضه في دارما رمضان.