ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

View this post on Instagram

حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها @malak.zaher.official