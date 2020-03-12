بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي (أرقام)

شارك الدولي المصري محمد صلاح في خسارة مدوية لفريقه ليفربول على ملعبه ووسط جمهوره أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع الريدز منافسات البطولة القارية.

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد

حسم فريق ليفربول الوقت الأصلي للمباراة لصالحه بهدف دون مقابل سجله اللاعب فاينالدوم بالدقيقة 43، ليتعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين، خاصة وأن أتليتكو مدريد فاز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

استطاع فريق ليفربول إحراز هدف ثان في بداية الشوط الإضافي الأول عن طريق روبرتو فيرمينو بالدقيقة 94، قبل أن يرد أتليتكو مدريد بهدفين متتاليين سجلهما ماركوس يورنتي بالدقيقتين 97، 105، وأضاف ألفارو موراتا هدف ثالث للأتليتي بالدقيقة 120 ليفوز فريقه 3 / 2، ويتأهل لربع النهائي متفوقا في مجموع المباراتين 4 / 2.

أرقام "صلاح" مع ليفربول بعد وداع دوري الأبطال

خاض محمد صلاح 144 مباراة مع ليفربول منذ إنضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي عام 2017 قادما من روما الإيطالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (11848 دقيقة)، سجل الفرعون المصري 91 هدفًا بقميص الريدز، بينما صنع 37 هدفًا، وحصل على 5 إنذارات.

توج محمد صلاح بـ 3 بطولات مع فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكأس العالم للأندية 2019، وكأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين بالإضافة للعديد من الجوائز الفردية بالبريميرليج ودوري الأبطال.

أما في الموسم الحالي 2019 / 2020، خاض محمد صلاح 40 مباراة مع ليفربول بإجمالي دقائق لعب فعلية (3423 دقيقة)، سجل 20 هدفا، وصنع 9 أهداف وجاءت أرقامه في البطولات المختلفة هذا الموسم:-

- الدوري الإنجليزي: لعب 26 مباراة - 16 هدف - 6 أسيست

- دوري أبطال أوروبا: 7 مباريات - 4 أهداف - 2 أسيست

- كأس العالم للاندية: مباراتين - 1 أسيست

- كأس الإتحاد الإنجليزي: مباراتين - لم يسجل أو يصنع أهداف

- كأس السوبر الأوروبي: مباراة وحيدة - لم يسجل أو يصنع أهداف

- كأس الدرع الخيرية: لم يسجل أو يصنع أهداف.

حقق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم لقب بطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ويتصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وأصبح على أعتاب التتويج باللقب، بينما ودع مع فريقه منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وخسر لقب بطولة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، وأخيرًا ودع منافسات دوري أبطال أوروبا.