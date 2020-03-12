"الساعة بـ1000 جنيه".. سقوط فتاة تمارس الدعارة بالجيزة

كشفت أوراق قضية سقوط فتاة عشرينية العمر، عن تفاصيل كثيرة، بعد إثبات ممارستها للأعمال المنافية للآداب، لجمع مبالغ مالية كبيرة، للتمتع بالحياة ومظاهرها، مقابل الاستغناء عن احترامها أمام نفسها ثم الآخرين.





كانت البداية، أنه تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق "الكافيه"، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.





وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.





تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى "الكافيهات" بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على "الكافيهات" لاستقطاب الزبائن.





وأفادت التحقيقات، أن الفتاة تجلس بـ"الكافيه"، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الإشارات بينها وبين الزبون، بالإضافة لإغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلا أرقام الهاتف المحمول، حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ١٠٠٠ جنيه في الساعة.





حبس المتهمة

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة عشرينية العمر، ٤ أيام، لممارسة الدعارة بأحد "كافيهات" المهندسين، مقابل ١٠٠٠ جنيه في الساعة.