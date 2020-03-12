Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير إدارة أزمات يثني على الحكومة في إدارة أزمة الطقس (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 08:09 ص
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
مروة عبدالعزيز
Advertisements

قال الدكتور أسامة القناوي خبير إدارة الأزمات، إن الحكومة المصرية أدارت أزمة الطقس السييء بشكل احترافي، لافتًا إلى أنه لم ننتظر حتي تحدث الأزمة ونتعامل معها.

وأضاف القناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يعرض عبر فضائية" dmc"، أمس الأربعاء:" الحكومة لم تنظر الأزمة حتي يتم التفاعل معها، وإنما التنبؤ بالأزمة وأخذ الحيطة والحذر هذه هو الاحتراف"، لافتًا إلى أن الحكومة أبرزت الشفافية في إدارة الأزمة.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم ليس أزمة ولكن هذه ظواهر طبيعية، لا دخل للحكومة فيها، والظواهر الطبيعية يظهر فيها معدن الرجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس بيان بحالة الطقس الطقس اليوم الطقس السيئ الطقس السيء إدارة الأزمات

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 10 دقيقة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ نصف ساعة

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليابان تستعد لكارثة طبيعية وترفع مستوى الخطر إلى الرابع

صدي- السعودية| إمارة مكة تصدر تنبيها للمواطنين والمقيمين

في الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة "خطيرة" تضرب البلاد

خبير شئون دولية بالأهرام: أزمة فنزويلا أصبحت صراع اقتصادي بين الدول الكبرى

القليوبية توجه رسالة للمواطنين: توخوا الحذر اليوم

الطقس اليوم.. البحر الأحمر توجه رسالة للمواطنين "توخوا الحذر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status