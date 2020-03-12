خبير إدارة أزمات يثني على الحكومة في إدارة أزمة الطقس (فيديو)





قال الدكتور أسامة القناوي خبير إدارة الأزمات، إن الحكومة المصرية أدارت أزمة الطقس السييء بشكل احترافي، لافتًا إلى أنه لم ننتظر حتي تحدث الأزمة ونتعامل معها.





وأضاف القناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يعرض عبر فضائية" dmc"، أمس الأربعاء:" الحكومة لم تنظر الأزمة حتي يتم التفاعل معها، وإنما التنبؤ بالأزمة وأخذ الحيطة والحذر هذه هو الاحتراف"، لافتًا إلى أن الحكومة أبرزت الشفافية في إدارة الأزمة.





وأشار إلى أن ما يحدث اليوم ليس أزمة ولكن هذه ظواهر طبيعية، لا دخل للحكومة فيها، والظواهر الطبيعية يظهر فيها معدن الرجال.



