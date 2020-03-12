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"الري" تكشف عن مواعيد هطول الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 03:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت إيمان السيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن الدولة أنفقت أكثر من 3 مليار لإنشاء خزانات لتخزين مياه السيول والأمطار في شمال ووسط سيناء، لافتة إلى أن الغد سيشهد سقوط أمطار غزيرة جدًا، ومن المتوقع أن ينزل 30 ملي متر من المياه خلال 6 ساعات يوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الـ6 مساءً. 

وتابعت "السيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الأربعاء، أن الاحتمالات أكدت بأن هناك عاصفة وأمطار غزيرة سوف تسقط على جميع أنحاء الجمهورية، وتمركز الأمطار سيكون فوق محافظات الدلتا. 

ولفتت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إلى أن كل المحافظات ستشهد سقوط أمطار شديدة بدون استثناء، وبعض المحافظات معتادة على هذا الأمر، والبعض الآخر لأول مرة يشهد هذا الأمر.

وشهدت عدة مناطق بمحافظة القاهرة، هطول أمطار غزيرة، خاصة على منطقة وسط البلد، ضمن موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد اليوم الخميس.

وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس 12 مارس الجاري بسبب ظروف الطقس السيء، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة ثلاث أيام من الخميس حتى السبت القادم.
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