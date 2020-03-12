"الري" تكشف عن مواعيد هطول الأمطار

قالت إيمان السيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن الدولة أنفقت أكثر من 3 مليار لإنشاء خزانات لتخزين مياه السيول والأمطار في شمال ووسط سيناء، لافتة إلى أن الغد سيشهد سقوط أمطار غزيرة جدًا، ومن المتوقع أن ينزل 30 ملي متر من المياه خلال 6 ساعات يوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الـ6 مساءً.





وتابعت "السيد"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الأربعاء، أن الاحتمالات أكدت بأن هناك عاصفة وأمطار غزيرة سوف تسقط على جميع أنحاء الجمهورية، وتمركز الأمطار سيكون فوق محافظات الدلتا.





ولفتت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إلى أن كل المحافظات ستشهد سقوط أمطار شديدة بدون استثناء، وبعض المحافظات معتادة على هذا الأمر، والبعض الآخر لأول مرة يشهد هذا الأمر.



