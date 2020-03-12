عاجل.. أكاديمية الفنون تُعلق كافة الأنشطة لأجل غير مسمى

علقت أكاديمية الفنون كافة الأنشطة الخاصة بها لأجل غير مسمى، وذلك بعد قرار دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.



وأصدر كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق كافة الأنشطة التي يوجد بها تجمعات للمواطنين بعد ظهور فيروس كورونا المنتشر في العالم.



كما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قرار بتعليق كافة الأنشطة لكل ما يخص الثقافة من مسرح وحفلات ومهرجان وغيرها لأجل غير مسمى.



وعلى ضوء ذلك قرر الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون بتعليق كافة الأنشطة لأجل غير مسمى لحين اشعار آخر وصدور قرارات جديدة بشأن ذلك.



كما صرح دكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تأجيل مهرجان المسرح العربي، والذي كان من المقرر اقامته خلال الشهر الجاري، بعد الإستعدادات له من شهر يناير الماضي.



وفي سياق متصل كانت يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية على قدم وساق في التجهيزات الخاصة لبدء مهرجان المسرح العربي، الذي يشارك فيه الطلاب من كافة الأقسام.

