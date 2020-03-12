Advertisements
Advertisements
Advertisements

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

الخميس 12/مارس/2020 - 12:54 ص
Advertisements
دانييلي روجاني
دانييلي روجاني
علاء خليف
Advertisements

انضم المدافع الإيطالي دانييلي روجاني نجم يوفنتوس الإيطالي لقائمة المصابين بفيروس كورونا القاتل من الرياضيين، وذلك بعدما جاءت فحوصات اللاعب إيجابية، لتؤكد إصابته بالوباء المنتشر في معظم دول العالم حاليًا.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا، حيث أكد النادي الإيطالي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صاحب الـ25 عامًا جاءت إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس المميت.

وأكد نادي يوفنتوس أن دانييلي روجاني تم وضعه في الحجر الصحي، كما تم عزل جميع لاعبي الفريق والأشخاص الذين قاموا بمخالطته خلال الفترة الأخيرة وتطبيق قواعد العزل عليهم، تجنبًا لإنتشار المرض القاتل داخل صفوف النادي الإيطالي.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا بعد الصين، واتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا منذ أيام قليلة بإيقاف الدوري الإيطالي الكالتشيو حتي 31 مايو المقبل، وذلك بعد انتشار المرض بشكل مخيف داخل البلاد وارتفاع نسبة المصابين والوفيات.

كورونا يطارد نجوم الرياضة العالمية

دانييلي روجاني ليس أول رياضيا يتعرض للإصابة بفيروس كورونا القاتل، بل أصيب عدد من الرياضيين ولاعبي كرة القدم بالفيروس المستجد خلال الأيام الماضية، وأبرزهم إلهام شيخي لاعبة كرة الصالات الإيرانية والتي توفيت إثر إصابتها بالفيروس، وكذلك أليساندرو فافالي مدافع ريجيانا الإيطالي والذي أثبتت الفحوصات إصابته بالمرض.

ومن الرياضيين المصابين بفيروس كورونا ايضا، إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أوليمبياكوس اليوناني، وتوماس كالينبيرج نجم منتخب الدنمارك السابق، وتيمو هوبرز لاعب هانوفر الألماني والذي ثبت إصابتهم بالمرض ايضا، قبل أن ينضم للقائمة دانييلي روجاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

حمو بيكا يعلن عن خطوبته بهذه الصورة

منذ ثلث ساعة

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وزارة الري: سنحول محنة مياه الأمطار إلى منحة إلهية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

منذ ثلث ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ 11 دقائق

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ ساعة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعتين

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يتجه للتخلص من مدافعه الواعد

كوريا الجنوبية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب لاعب إيطالي

أرسنال يعلق على إصابة رئيس نادي أوليمبياكوس بالكورونا

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

12:13 ص

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status