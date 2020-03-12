حمو بيكا يعلن عن خطوبته بهذه الصورة

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، متابعيه خبر خطوبته بعدما زف الخبر السعيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق حمو بيكا على صورة الدبلة قائلًا: محدش هيقولي الف مبروك حمو بيكا بيفرح.



وكان بيكا قد حصل على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.