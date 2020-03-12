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يورنتي يخمد ثورة الأنفيلد ويطيح بليفربول خارج دوري الأبطال

الخميس 12/مارس/2020 - 12:39 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
عبد القادر عرابي
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ودع فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته أمام ضيفه أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من البطولة، في مباراة امتدت لأشواط إضافية

سجل هدفي ليفربول كلاً من جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 43 وروبيرتو فيرمينو في الدقيقة 94 في الوقت الإضافي، بينما سجل أهداف أتليتيكو مدريد ماركوس يورنتي في الدقيقتين 97 و 105 وألفارو موراتا في الدقيقة 120.

وبذلك يبلغ الروخي بلانكوس الدور ربع النهائي بمجموع المبارتين 4-2، بعد أن تفوق ذهاباً في مدريد بهدف نظيف.

تسيد ليفربول مجريات الشوط الأول منذ البداية لتعويض الهدف الذي مني به مرماه في الذهاب، وأنقذ يان أوبلاك حارس أتليتيكو مدريد تسديده قوية من تشامبرلين، رد عليها فيليبي مدافع أتليتيكو برأسية مرت بجوار القائم.

عاد تشامبرلين للتسديد مجدداً على أوبلاك، قبل أن يمرر صلاح كرة لتشامبرلين في الدقيقة 43، ليرسلها عرضية قابلها الهولندي فينالدوم بإحكام مسجلاً الهدف الأول الذي إنتهى به الشوط.

في الشوط الثاني واصل ليفربول الضغط، ولكن وسط تألق أوبلاك الذي أنقذ كرة من فيرمينو، تلاها توغل لصلاح من الجهة اليمنى لكنه أرسلها فوق العارضة.

كثف ليفربول من هجماته قبل نهاية المباراة، وسجل ساؤول هدفاً صادماً قبل نهاية الوقت الأصلي، ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليذهب الفريقان لوقت إضافي.

شهد الشوط الإضافي الأول قمة الجنون، حيث سجل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 94 من رأسية سددها في العارضة قبل أن ترتد له مجدداً، لتشتعل جماهير الأنفيلد.

أبى الحارس أدريان أن تطول أفضلية ليفربول، ليمرر كره غريبة لأحد لاعبي أتليتيكو مدريد أرسلها ليورنتي الذي سدد في المرمى مسجلاً الهدف الأول للروخي بلانكوس في الدقيقة 97.

تقدم لاعبو ليفربول لتسجيل هدف جديد لخطف بطاقة التأهل، ليقود البديل موراتا هجمة مرتدة مررها ليورنتي الذي سدد في مرمى الحارس البائس أدريان مسجلاً ثالث الأهداف.

اختتم موراتا أهداف فريقه في آخر أنفاس اللقاء، لتنتهي المباراة بتأهل أتليتيكو مدريد، وخرج حامل اللقب مبكراً
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