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داليا مصطفى: هدمك لأجيال بأسلوبك الركيك شئ سخيف

الخميس 12/مارس/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أثارت الفنانة داليا مصطفى الجدل حول نشرها أشياء تنتقدها وتثير غضبها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "مصطفى" قائلة:مش عارفة اقول ايه وأبدا ازاي بس فعلا فيه بعض الممثلين الزملاء وهما ممكن يكونوا هايلين جدا جدا في شغلهم لكن الأفضل ليهم ولينا احنا لاننا نصنف علي ان كلنا واحد انهم ميتكلموش خالص خالص خالص في أي برنامج، لانهم بيفضحونا فعلا لا ثقافة ولا وعي بيسجلوا مع مذيع ولا صحفي والأكبر والاقوي من كده انهم ليهم معجبين كتير.

وتابعت قائلة: وده اللي مش قادرين يستوعبوا انهم قدوة، قدوة لناس كتير اوي اوي كلمة مش مظبوطة انت او انتي بتعتبروها هزار وخفة دم.

وأضافت "مصطفى" قائلة: صراحة هي شئ سخيف وانت حضرتك بتهدم جيل بأسلوبك الركيك ومعني ركيك مش رقيق يعني أسلوب متواضع في اللغة وعيب على حضرتك كفنان يصدر من لسانك مثل هذه الألفاظ لأنك علم وغير كده وكده ارحمونا شكلنا بقي وحش اوي.

وأختتمت "مصطفى" عبراتها قائلة: اه وعلي فكرة في نجم عظيم عظيم بمعني الكلمة لكنه عمره ما طلع في أي برنامج او مقابلة عابرة لانه عارف كويس اوي انه مش بيعرف يتكلم كويس وعادي يعني الراجل عايش وكلنا بنحبه ونموت ونتصور معاه ارحمونا بقى.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زمان كانوا النجوم الكبار بيجيبوا مدرسين يعلموهم وصحفيين مثقفين يفهموهم واساتذة في الاتيكيت والذوق وكانوا فعلا واجهه للمجتمع وللفن، انتى جيتى على الوجع.

وفي سياق أخر قدمت "داليا" العديد من المسلسلات منها "جراب حواء، بعد البداية، التوبة، الجبل، انا عشقت، اشرار وطيبين، القطار الأخير، تاجر السعادة، العصيان، أولاد الأكابر"، كما شاركت "داليا" في العديد من الأفلام منها "بنت مين في البلد، خلي الدماغ صاحي، شورت وفنلة وكاب، علمني الحب، اضحك الصورة تطلع حلوة".
داليا مصطفى: هدمك لأجيال بأسلوبك الركيك شئ سخيف
داليا مصطفى: هدمك لأجيال بأسلوبك الركيك شئ سخيف
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