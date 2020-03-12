Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الصحة: مصر مستعدة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 05:15 ص
Advertisements
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت وزارة الصحة، عن مستجدات الأوضاع بشأن فيروس كورونا، موضحة أنه تم شفاء 8 حالات من فيروس كورونا تمامًا، وخرجوا من مستشفى العزل.

وأشارت الوزارة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة التي أصيبت بفيروس كورونا في مصر 67 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه يوجد بمصر 27 مستشفى جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، لافتًة إلى أن مصر لديها 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، وحتى الآن لم تذهب للسيناريو الثاني، متابعًا": "مصر مستعدة بكامل استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا".

تسجيل 7 حالات جديدة
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل الأربعاء، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي، لافتة إلى مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا منافذ البلاد حالات ايجابية احترازية

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

صورة.. أول تعليق من لاعب يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 59 حالة

"الصحة": تعافي 7 مصابين بكورونا.. وارتفاع إجمالي الإصابات لـ67 حالة

منظمة الصحة العالمية تكشف خطوات احتواء فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

03:24 ص

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

02:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status