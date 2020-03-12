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أحمد فهمي يثير الجدل بصورة جديدة له عبر 'إنستجرام'

الخميس 12/مارس/2020 - 03:19 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

ولم تتناول هذه الصورة سوى رجل "فهمي" في احدى صالات الألعاب الرياضية، وظهر مرتدي بنطال من اللون الأسود رافعا أحد أرجله وكوتشي يجمع بين اللون الأبيض مع اللبني والكاشمير.

ولم يكتب "فهمي" شيئا على هذه الصورة، وبادلته الفنانة "هنا الزاهد" التعليق قائلة: يا ولاااا، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: نزل رجل البنطلون يا فهمي هتبرد داخلين على إعصار.

وفي سياق آخر قدم "فهمي" العديد من الأعمال الفنية منها ورقة مشفرة، سمير وشهير وبهير، بنات العم، كلب بلدي، هروب إضطراري، ريح المدام، الرجل العناب، الواد سيد الشحات.

وتدور أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.

 
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بلجيكا

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

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