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بالتزامن مع شهر المرأة وعيد الأم.. تعرف على النجمات اللاتي حرمن من الأمومة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:07 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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الأمومة شعور يلازم كل أنثى منذ نعومة أظافرها، وتتمنى تحقيقه دائمًا في أي يوم من الأيام خلال مراحل حياتها.

بعضهن فضل الفن على الأمومة وجذبهم الشهرة الأضواء، والبعض الآخر لأسباب صحية وكثرة الإجهاض، ولكنهم جميعًا قدمون أدوار الأم ببراعة ويشهد لها الجمهور المصري والعربي.

وبالتزامن مع شهر المرأة وإحتفالات عيد الأم نرصد لكم بوابة "الفجر الفني" نجمات الفن اللاتي حرمن من الأمومة.

1- أم كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم، شغلها الفن خلال مراحل عمرها بدرجة كبيرة وكانت لا تفكر في الزواج واتخذت هذا القرار بعد الخمسين ولكن أضاعت على نفسها فرصة الإنجاب، ولم تندم لحظة على هذا القرار لأنها كانت دائمًا لديها ما يعوضها من أبناء أشقائها.

2- يسرا

صرحت النجمة يسرا، في أكثر من لقاء تليفزيوني أنها لم تنجب لأسباب صحية وأرجعت الأمر لله وللقضاء والقدر، وأجهضت طفلها الوحيد، برغم رغبتها الشديدة بالأمومة وتعلقها الكبير بالأطفال.

3- سناء جميل

عرفت الفنانة الكبيرة سناء جميل، بحبها الشديد للفن ولم تجد وقتًا لتنجب أطفال وكانت تتمتع بالسعادة البالغة مع زوجها الصحفي لويس جريس، وظلت طوال حياتها تعاني من مقاطعة أهلها لها بسبب حبها للفن.

4- أمينة رزق

برعت الفنانة القديرة أمينة رزق، في أداء دور الأم ولكنها لم تنجب أطفال بسبب عدم زواجها ولقبت بعذراء السينما المصرية.

5- شادية

تزوجت دلوعة الشاشة العربية شادية، أكثر من مرة ولكنها لم تنجب بسبب كثرة الإجهاض التي تعرضت له وصرحت كثيرًا إنها تعتبر أولاد أختها بمثابة أبنائها.

6- ليلى فوزي

أيقونة الجمال ليلى فوزي، تزوجت ثلاثة مرات ولكنها لم تنجب واعتزلت الفن وعاشت خارج مصر.

7- سعاد حسني

تزوجت السندريلا سعاد حسني، أكثر من مرة وبسبب حبها الشديد للفن المعروف عنها داخل الوسط الفني لم تستطع الإنجاب.

8- ليلى علوي

الفنانة الجميلة ليلى علوي، انشغلت خلال حياتها بالفن والتي أعطته كامل طاقتها، وتزوجت في عمر متأخر وبسبب تعلقها الشديد بالأمومة والمشاعر التي تسيطر عليها بعد ضياع فرصة الإنجاب قررت تبني طفلًا واعتبرته ابنًا لها.

9- لبلبة

الفنانة الكبيرة لبلبة، رفضت الزواج بعد انفصالها عن الفنان حسن يوسف، ورغم الطلاق المبكر فلم تتزوج وتفرغت للفن ولم يكتب لها الإنجاب.

10- إلهام شاهين

صرحت النجمة إلهام شاهين، عدم رغبتها في تحمل مسؤولية طفل، وعدم استقرارها في زيجاتها وانشغالها بالفن.

11- تحية كاريوكا

حطمت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا الرقم القياسي في الزواج وتزوجت 13 مرة ولم تنجب وحبها للرقص والفن كان هو المسيطر.

12- نبيلة عبيد

صرحت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، في عدة تصريحات أن الشهرة والأضواء جذبتها وجعلتها تحرص على ألا تنجب خوفًا أن تعطلها الأمومة، لكنها أكدت بعد ذلك أنها ندمت على قرارها هذا.

13- سهير رمزي

النجمة الكبيرة سهير رمزي، أيقونة جيل السبعينات والثمانينات جذبها حبها للفن بدرجة كبيرة واضاعت فرصة الأنجاب.

14- حورية فرغلي

صرحت الفنانة حورية فرغلي، في أحد البرامج تعرضها لمرض يجعلها تقوم بعملية إستئصال الرحم ونتيجة لذلك حُرمت من حلم الأمومة.

15 إليسا

صرحت النجمة اللبنانية إليسا، من قبل إنها لم تستطع الإنجاب بسبب خضوعها لعلاج هرموني خلال رحلة علاجها من سرطان الثدي العام الماضي، وستعوض هذا الشعور بتبني طفل بعد اتخاذ خطوة الزواج.
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