ليورينتي يقلص الفارق لأتليتكو ويضع ليفربول في موقف صعب

سجل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفارق أمام نظيره ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح،إلى 2-1 خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفارق أمام نظيره ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح،إلى 2-1 خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.