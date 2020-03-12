Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليورينتي يقلص الفارق لأتليتكو ويضع ليفربول في موقف صعب

الخميس 12/مارس/2020 - 12:18 ص
Advertisements
ليورينتي
ليورينتي
محمد مرعي
Advertisements
سجل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفارق أمام نظيره ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح،إلى 2-1 خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 97 عبر البديل ماركوس ليورينتي من خلال تسديدة بعد هجمة مرتدة، وبذلك يكون ليفربول فى موقف صعب حيث ينبغي عليه تسجيل هدفا ثالث من أجل التأهل.
Advertisements

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ حوالي 4 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ أقل من ساعة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD

منذ حوالي 3 ساعات

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

11:02 م

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status