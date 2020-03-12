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القبض على مزارع هارب من حكم إعدام بالمنيا

الخميس 12/مارس/2020 - 05:36 ص
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اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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تمكنت وحدة مباحث مركز أبو قرقاص، بقيادة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز من ضبط فلاح، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إعدام ومؤبد وبحوزته بندقية آلية، وذلك أثناء حملة لضبط المحكوم عليهم خاصة متعددي الأحكام والهاربين من أحكام قضائية.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومة إلى وحدة مباحث مركز أبو قرقاص باختباء متهم هارب من أحكام قضائية.

وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة الرائد محمد بكر، رئيس مباحث المركز تم ضبط "أشرف. ر. ر. ع" 53 عامًا، فلاح، ومطلوب ضبطه، وإحضاره في حكم إعدام وآخر مؤبد وبحوزته بندقية آلية وخزنة وعدد من الطلقات.

وجار عرض المتهم على النيابة لاتخاذ اللازم حياله.
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