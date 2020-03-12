'الصحفيين' تعلن الانتهاء من طباعة كُتيب مشروع العلاج

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن انتهاء اللجنة من طباعة كُتيب مشروع العلاج للعام الجاري 2020، وذلك بعد تأخر 3 أشهر، نظرًا للتطوير الذي كان يخضع له المشروع.



