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'الصحفيين' تعلن الانتهاء من طباعة كُتيب مشروع العلاج

الخميس 12/مارس/2020 - 12:14 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن انتهاء اللجنة من طباعة كُتيب مشروع العلاج للعام الجاري 2020، وذلك بعد تأخر 3 أشهر، نظرًا للتطوير الذي كان يخضع له المشروع.

وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الكُتيب سيكون متاحًا بالنقابة، فب نسخته المطبوعة، ليحصل عليه الزملاء المشتركين من أعضاء الجمعية العمومية، بدءًا من يوم السبت المقبل.
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