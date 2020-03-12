رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة نجم الفريق بفايروس كورونا في الساعات الماضية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من إصابته بهذا الفايروس.



‏ونشر الفريق الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، إن هناك اخبار غير سارة بإصابة دانييل روجاني مدافع الفريق بفايروس كورونا.



وتعد هذة هي الإصابة الأولى للاعب في الدوري الإيطالي، وأعلنت السلطات هناك بأن ايطاليا منطقة حمراء لمدة اسبوعين من أجل السيطرة على هذا الفايروس.



وتم تأجيل الدوري الايطالي منذ أيام قليلة حتى بداية شهر ابريل المقبل.

