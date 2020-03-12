إطلالة جديدة لهبة مجدي عبر "إنستجرام" (صورة)

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقد ظهرت "مجدي" في هذه الصورة مرتدية جاكتا جلدا من اللون الأسود، مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب جرئ يتناسب مع جمال بشرتها مرتدية بعض الإكسسورات الرقيقة.ولم تعلق "مجدي" شئ على هذه الصورة سوى ايموشن "قلب" فقط، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أحلى هوبا في الدنيا منورة الدنيا كلها بحبك قوي.وفي سياق أخر قدمت "مجدي" العديد من الأعمال الفنية منها الشك، الخطيئة، قاتل بلا أجر، ليل الثعالب، الفريسة والصياد، عايش في الغيبوبة، ولي العهد، أنا وهؤلاء، لعبة ابليس، يونس ولد فضة، نصيبي وقسمتك.