باريس سان جيرمان يضرب دورتموند بثنائية ويخطف بطاقة التأهل لربع نهائي الأبطال

حسم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه بثنائية على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب حديقة الأمراء.









بداية متوازنة في تشكيل الفريقين وهجوم البارسيين يتفوق

بدأ المدرب توماس توخل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الأرض والضيافة تشكيل البارسيين بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي القوي دي ماريا وكافاني والبرازيلي نيمار دا سيلفا حيث جاء التشكيل كاملاً كالتالي:-





حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: بيرنات، كيرير، كيمبيمبي، ماركينيوس.

خط الوسط: جاي، باريديس، دي ماريا، سارابيا.

خط الهجوم: كافاني، نيمار.









وعلى الجانب الآخر فضل لوسيان فافر مدرب الضيوف الاعتماد على خطة دفاعية في وسط الملعب حيث بدأ بروسيا دورتموند الألماني بتشكيل:-





حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: هوملز، بيسززك، زاجادو.

خط الوسط: حكيمي، إيمري، ويتسل، جوريور.

خط الهجوم: هازارد، هالاند، سانتشو.





نيمار يترجم سيطرة أصحاب الأرض بالهدف الأول

بدأ الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مباراة بوروسيا دورتموند بالسيطرة على منطقة وسط الميدان وامتلاك الكرة في معظم فترات الشوط الأول حيث ترجم نجم اللقاء الأول البرازيلي نيمار تفوق البارسيين بالهدف الأول في الدقيقة 28.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق أضاف خوان بيرنات الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليشكل ملامح الحسرة على وجوه لاعبو المدرب لوسيان فافر.





شوط ثاني بعنوان الفرص الضائعة وثنائية مبابي ونيمار الأبرز

وعلى غرار الشوط الأول ظهر باريس سان جيرمان أكثر خطورة وتماسك بين الخطوط حيث أهدر البرازيلي نيمار العديد من الفرص في الشوط الثاني قبل أن ينضم إليه المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي أهدر فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 72 بتسديدة قوية تصدى لها ببراعة الحارس بوركي نجم الشوط الثاني بلا منازع.





دي ماريا يهدر الفرصة الأبرز في الشوط الثاني

وفي الدقيقة الخامسة والسابعين أهدر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فرصة تسجيل الهدف الثالث عقب تصديه لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بروسيا دورتموند ليسددها في الزاوية اليمني للحارس بوركي الذي تصدى لها ببراعة.





حاول الضيوف فريق بوروسيا دورتموند تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78 عن طريق سانتشو الذي سدد كرة خطيرة أرتطمت بقدم المدافع كيمبيمبي لتخرج أعلي مرمى الحارس نافاس.





لم تشهد الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، أية هجمات فعلية على مرمى الحارسين بوركي ونافاس حيث تمركز اللعب في منطقة وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز البارسيين وتأهل غالي لدور ربع النهائي.





باريس سان جيرمان يترقب موعد قرعة ربع النهائي

بهذا التأهل يترقب فريق باريس سان جيرمان قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 مارس 2019 عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، حيث تقام الفعاليات بمدينة نيون السويسرية.



