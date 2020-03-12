إعادة فتح طريق أسوان / أبوسمبل بعد انتهاء العاصفة الترابية

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مسئولي شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق أسوان - أبوسمبل السياحية، فور استقرار الأحوال الجوية.





وأكدت النقاط المرورية على الطريق بزوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعي.





وكان محافظ أسوان قد وجه منذ ساعات بغلق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي.









وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





القاهرة الكبرى:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





الوجه البحري:

يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.





جنوب الصعيد:

يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.