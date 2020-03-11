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بسبب كورونا.. كردستان العراق يجمد حركة الأفراد والتجارة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أوقفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، حركة التنقل بين مدن إقليم كردستان ومحافظات العراق الأخرى، لمدة أسبوعين ضمن إجراءاتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت اللجنة العليا الخاصة بمواجهة كورونا في كردستان العراق، إن "حكومة الإقليم قررت إيقاف التنقلات بين المحافظات، باستثناء الفرق الصحية والدبلوماسيين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والقوى الأمنية للفترة من ١٤مارس الحالي وحتى يوم ٢٨".

ونص القرار على تحديد الحركة التجارية وعمليات الاستيراد عبر منافذ: باشماخ وبرويزخان وحاج عمران مع إيران، وتخويل المديرية العامة للجمارك صلاحية إعادة تنظيم الحركة التجارية بما يحول دون حصول تماس بين المواطنين والسائقين القادمين من إيران.

وتضمن القرار أيضاَ إيقاف حركة التنقل بين إقليم كردستان وباقي محافظات العراق إلا في حالات الضرورة القصوى خلال الفترة ذاتها.

وأمهل القرار قاطني الإقليم المتواجدين في إيران حتى ١٦ من مارس الحالي للعودة، مشددا على أنه لن يسمح لأي شخص بالعودة خلال الفترة الممتدة من ١٧ مارس وحتى الأول من أبريل المقبل. 

ووجهت اللجنة الحكومية في الإقليم هيئة السياحة بإغلاق كل المرافق السياحية التي تتسبب في ازدحام، وفوضت المحافظات صلاحية تنظيم الأسواق الشعبية لمنع التزاحم.

وأوقفت اللجنة أيضاً كافة النشاطات الرياضية حتى الأول من أبريل، باستثناء مباريات الدوري الممتاز العراقي التي تجري بعضها في الإقليم بشرط عدم حضور الجمهور. 

وشمل القرار إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، وبين مطاري بغداد والبصرة للفترة ذاتها، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات الأمم المتحدة والتحالف الدولي. 

وقررت أيضاً إيقاف رحلات خطوط أجنحة الشام الجوية إلى مطاري إقليم كردستان، سوى رحلتين فقط للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى سوريا.

وأعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم إلى ١٦ حالة خمس حالات في أربيل وإحدى عشر حالة في مدينة السليمانية منها حالة وفاة واحدة وحالة شفاء.
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