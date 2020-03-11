أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حقيقة عودة النقاز.. جنش يكشف عن سبب جديد ابعده عن المشاركة.. بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ١١ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها قرار رسمي من النادي بسبب كورونا وغياب نجم الفريق عن مباراة الاتحاد وكشف موقف أحداد وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يجهز مصطفى فتحي بسبب أوناجم





يحاول الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تجهيز مصطفى فتحي لاعب الفريق للمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب إصابة المغربي محمد أوناجم وغيابه لمدة 10 أيام.





ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تركيزه على مصطفى فتحي في التدريبات والوصول به إلى الفورمة المثالية للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي.





إسماعيل يوسف يكشف حقيقة عودة النقاز إلى الزمالك





تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة عودة التونسي حمدي النقاز إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وأكد تيجانا ردًا على أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا يوجد أي حديث في هذا الملف وعودة النقاز من جديد إلى الفريق.





جنش يكشف عن سبب جديد ابعده عن المشاركة مع الزمالك





أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أنه أصبح جاهز للمشاركة في المبارايات وفق رؤية الجهاز الفني، مشيرا الى أنه تعرض لإصابة في مشط القدم أثرت على عودته بشكل سريع بعد التعافي من الإصابة الاولى التي تعرض لها في يونيو الماضي.





وقال جنش في تصريحاته لقناة نادي الزمالك :"كنت أعاني من مشكلة في مشط القدم، عطلتني نسبيًا، وتعالجت منها جيدا، وهذا هو سبب ابتعادي عن المباريات في الفترة الماضية، ولكن الأهم هو أن أعود للملاعب بشكل تدريجي حتى أظهر بشكل جيد".





تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا





قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباريات الدوري المصري غدًا ومن بينها لقاء الزمالك والاتحاد السكندري بسبب سوء الأحوال الجوية.





مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد





انتقد المؤلف والكاتب الشهير مدحت العدل إتحاد الكرة المصري بعد قرار تأجيل مباريات الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، بسبب سوء الأحوال الجوية، رغم تعنته في تأجيل مباراة القمة وإصراره على إقامتها في موعدها بظروف مناخية مشابهة.





وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أجل إتحاد الكرة مباريات الخميس لسوء الأحوال الجوية غداً ..لماذا إذن تم التعسف في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي السابقة والإصرار العجيب والغريب علي إقامتها في ظروف جوية ووقتية سيئة أيضاً".





وأضاف: "أليس فقط لإرضاء النادي الأهلي وعِنداً في م منصور؟ اجب يا وزير الرياضة".





بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً





قرر مجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ بعض الإجراءات التحصينية بسبب فيروس الكورونا المنتشر في العديد من بلدان العالم.





وطلب رئيس نادي الزمالك الاهتمام بعمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات داخل النادي كما طلب تعقيم اماكن تجمعات الأجهزة الفنية واللاعبين سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة كافة المنشآت.





وقرر مجلس إدارة الزمالك عدم استقبال أعضاء الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حسب ما تم إعلانه داخل النادي منذ قليل.





وكيل أحداد يحسم موقف من المشاركة أمام الزمالك ويكشف حقيقة شكوى بوطيب ضد النادي الأبيض





حسم محمد عزيز وكيل أعمال المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار هذا الموسم لصفوف الرجاء المغربي، موقف موكله من المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الزمالك والرجاء.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"هناك اتفاق بين أمير مرتضى ورئيس نادي الرجاء المغربي على عدم مشاركة اللاعب في مباراة الزمالك مثلما هو موقع في العقد".





وأضاف :"سنبحث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل مشاركة حميد أحداد في مباراة الرجاء المغربي أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة



