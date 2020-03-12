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طبيب يوجه نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية في الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:07 ص
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هاني الناظر
هاني الناظر
أمنية فوزي
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نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بعدم الخروج من المنزل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه يحب على مرضى الحساسية أن يتناولوا قرص مضاد للهيستامين أيام الأربع والخميس والجمعة والسبت مساءً.

كما نصح مرضى الحساسية بالاستحمام بصابون الجلسرين، وليس أي صابون أو شاور جيل، والابتعاد عن تناول السمك والبيض والشيكولاتة والمخللات، والموز، والمانجو، والفول السوداني.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة شديدة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، موضحًا أن مصر ستتعرض لحالة عنيفة من سوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وكشف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن مصر ستشهد حالة من الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، معلقًا: "ربنا يسلم وتعدي على خير"، لافتا إلى أن سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، وتصل إلى 85 كم على بعض المناطق.

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حدة الأمطار بداية من يوم السبت، منوهًا بأن الطقس سيعود إلى طبيعته، وستتكون الشبورة المائية بداية من يوم الأحد المقبل.

وشدد "شاهين"، على أن ما يمر بمصر ليس إعصارًا، ولكنه منخفض جوي قوي، ناصحًا المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة، متابعًا موجهًا حديثه للمواطنين: خذوا المواضيع بجدية".

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس 12 مارس الجاري بسبب ظروف الطقس السيء، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة ثلاث أيام من الخميس حتى السبت القادم.
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هاني الناظر الطقس إجازة

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