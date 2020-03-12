أسعار الذهب اليوم الخميس 12-3-2020.. 6 جنيهات تراجع في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس بنحو 6 جنيهات، بضغط من هبوط المعدن الأصفر في البورصة الدولية ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 824 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 721 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 618 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,768 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 618 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 721 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 824 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,768 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 825 إلى 827 عيار 22 756 إلى 758 عيار 21 722 إلى 724 عيار 18 619 إلى 621 عيار 14 481 إلى 483 عيار 12 413 إلى 414 الاونصة 25.662 إلى 25.733 الجنيه الذهب 5,776 إلى 5,792 الكيلو 825.143 إلى 827.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 824 جنيه 52.61 $ سعر الذهب عيار 22 755.25جنيه 48.22 $ اسعار الذهب عيار 21 721 جنيه 46.03 $ اسعار الذهب عيار 18 618جنيه 39.46 $ سعر الذهب عيار 14 480.75جنيه 30.69 $ سعر الذهب عيار 12 412.5 جنيه 26.30 $ سعر الذهب عيار 9 309.5جنيه 19.73 $ اسعار أوقية الذهب 25697 جنيه 1,636 $ اسعار جنيه الذهب 5,768 جنيه 368.26 $ اسعار كيلو الذهب 824,050 جنيه 52,608 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 مارس 824 721 618 480.75 412 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25











أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.











