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أسعار الذهب اليوم الخميس 12-3-2020.. 6 جنيهات تراجع في سعر المعدن الأصفر

الخميس 12/مارس/2020 - 12:00 ص
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سعر الذهب
سعر الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس بنحو 6 جنيهات، بضغط من هبوط المعدن الأصفر في البورصة الدولية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر824 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر721  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر618 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,768 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 618 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر721 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  824جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,768   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

825 إلى 827

عيار 22 

756 إلى 758

عيار 21

722 إلى 724

عيار 18

619 إلى 621

عيار 14

481 إلى 483

عيار 12

413 إلى 414

الاونصة

25.662 إلى 25.733

الجنيه الذهب

5,776 إلى 5,792

الكيلو

825.143 إلى 827.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

824 جنيه           

 52.61 $

سعر الذهب عيار 22

755.25جنيه

 48.22 $

اسعار الذهب عيار 21

721 جنيه           

46.03 $

اسعار الذهب عيار 18

 618جنيه

39.46 $

سعر الذهب عيار 14

480.75جنيه

30.69 $

سعر الذهب عيار 12

412.5 جنيه

26.30 $

سعر الذهب عيار 9

309.5جنيه

19.73 $

اسعار أوقية الذهب

25697 جنيه

1,636 $

اسعار جنيه الذهب

5,768 جنيه

368.26 $

اسعار كيلو الذهب

824,050 جنيه

52,608 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.



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