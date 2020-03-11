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فرج عامر: أتمني ضم ديانج وأريد ناصر ماهر وصلاح محسن نهائيًا من الأهلي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:29 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تعادل فريقه امام النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وقال فرج عامر، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج نمبر وان على قناة النهار :" كنت أتمنى أن يلجأ حكم المباراة أمام الأهلي في نهاية المباراة لتقنية الفيديو خلال الكرة التي اخرجها محمد هاني في اللحظات الأخيرة".

وأضاف رئيس سموحة : "قبلنا بتقنية الفيديو وعليا تقبل الأمر، سيكون هناك أخطاء فهناك عنصر بشري ولكن متقبلون، الفريق ادي بشكل جيد وبشكرهم جميعا والكابتن حمادة صدقي ".

كما أشاد فرج عامر بلاعب وسط النادي الأهلي اليو ديانج، قائلاً :" ديانج هو أفضل لاعب داخل النادي الأهلي وسيكون له مستقبل باهر في الوقت المقبل وسيحترف في أوروبا ".

وأكمل في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ديانج لاعب من طراز كبير وأتمنى ضمه من النادي الأهلي وهو لاعب مميز وصاحب قدرات كبيرة"

وعن لاعبي سموحة المعارين من القلعة الحمراء، قال : " بالنسبة لصلاح محسن وناصر ماهر، فهم الأفضل داخل مصر ونفسي اشتريهم من الأهلي نهائي، واتمنى اشوفهم اساسيين في صفوف المنتخب الأولمبي"

و أكد فرج عامر أن غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق المعار من صفوف الأهلي، جاء بسبب اتفاق بينهم وبين النادي الأهلي

وأضاف رئيس نادي سموحة في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نفقد صلاح محسن فقط ولكن أيضا محمد عبدالمنعم وناصر ماهر وفوزي الحناوي"

وأردف: "بالطبع غيابهم أثر ولكننا قادرون على اللعب تحت أي ظروف وبشكر جميع اللاعبين"


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