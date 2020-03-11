وزير التعليم العالي يؤجل الأنشطة الرياضية بالجامعات لسوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته الى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتأجيل كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام غدا وبعد غد إلتزاما بقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الاحوال الجوية خلال هذة الفترة.