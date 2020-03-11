رئيس هيئة الأرصاد السابق: سقوط الأمطار غدًا قد يؤدي إلى انهيار المنازل القديمة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إن حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل على معظم محافظات الجمهورية، وبدأ نشاط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وهناك تساقط للأمطار بغزارة على بعض المناطق في القاهرة.



وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن موجة عدم الاستقرار قوية، ومن الضروري الابتعاد عن السير بالقرب عن اللوحات الإعلانية المتواجدة في الشوارع، والابتعاد عن أعمدة الإنارة لكي لا تحدث أي حالات وفاة.



وشدد على ضرورة الانتقال بالمواصلات العامة إذا كانت هناك ضرورة للخروج إلى الشارع، لأن المواصلات الخاصة ستؤدي الى أرتباك في الشارع، مضيفًا أن سرعة تساقط المياه ستؤدي إلى تراكم المياه بكل كبير في الشوارع، خاصة أن تساقط الأمطار سيكون أكبر من القدرة على صرف المياه.



ولفت إلى أن شدة الأمطار قد تؤدي إلى سقوط بعض الأجزاء من المنازل القديمة، خاصة أن الامطار ستكون غزيرة للغاية.



