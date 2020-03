الطالع الفلكي الخَمِيس 12/3/2020..فَنّ المُنَوّعَات!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الحادية عشرة و30 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثانية وأربعة دقائق بعد مُنتصف ليلة أمس الأربعاء/فجراليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 3 برمهات قبطى ، 12 آذار رُومى، 18 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بتشتغل إيه يابيّومى؟)- صاحب كباريه ،لا مُؤاخزة لحسن الحكومة تزعل ،بشتغل صاحب مطعم ومسرح مُنوّعات سياحى.(وحيد سيف من فيلم المرأة الحديديّة-1987)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شاتروثى، صِيَام فى الهند لرفع العوائق

فى ثقافة الهندوس والتى ترتكز على الشهر القمرى فاليوم فى ثقافتهم هو اليوم الرّابع بعد إكتمال القمر بدراً لهذا الشّهر ويقومون فيه بالصّيام لله تَعَالى بغرض رفع العوائق والأسباب التى تؤدّى للتوتر الذّهنى والنّفسى ، رفع الدّيون والظّلم ، المشاكل الكبيرة أوالديون الثقيلة فى طريقها للرّفع أوالتدميرتماماً كما يقوم الفيل العملاق برفع شجرة تعترض طريقك وكأنّها ورقة سيجارة،لذلك فالرّوح المسئول عن رفع العوائق فى ثقافتهم يُرمز له بالفيل المدعو جانيش والذى يرمز لروح تُساعدهم على رفع العوائق أوالديون مهما كانت ثقيلة، الصيام بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس منذ الفجر وحتى غروب الشمس هو مايقومون به اليوم والذين لا يتمكنون من الصيام مدعوون لإطعام أكبرعدد مُمكن من الفقراء والمُحتاجين.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد ليزا مانيللى وهى إبنة المُخرج السينمائى والمسرحى فنسنت مانيللى والمُمَثّلة والمُطربة جودى غارلاند والتى شاركت الراقص جين كيلى فى الكثير من إستعراضاته، لَمَعَ نجمها بفوزها بجائزة أوسكار أحسن مُمثلة عن دورها بالفيلم الإستعراضى كباريه 1972 ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ليزا ماى لسترأنتونى مانيللى مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(إمرأة من أجمل المخلوقات) ،(أنثى أسد شديدة القوّة)،(أبى الشمس وأمى القمر)، (فَرَس قوىّ الجسد)،(زهرة شهر مايو)،(إنها أميرة حقيقيّة)،(شعر يشبه الريش) ، (شخص أنانى بجنون)،(فَنّ جميل).





*نجمة اليوم من قَنَاة يُوتيُوب

1-Cabaret - Cabaret (1972) [High Quality Stereo Sound

2-Judy Garland And Liza Minnelli - Live at the London Palladium 1964

3-Luciano Pavarotti e Liza Minnelli - New York, New York

4-Liza - All That Jazz – Live

5- Muppet Songs: Liza Minnelli - Copacabana









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغم شعورالجميع بالكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.





برج الثور: طاقة مُرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.





برج الجوزاء: شراء عقار أو أرض قد يثبت ربحيّته لكن تأكّد من مساواة المدفوع للقيمة الحاليّة، لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ، لاخاب من إستشار.





برج السّرطان: تُمطر من حولك بجرعات مُرتفعة من الحنان،بدءاً بالحبيبة وإنتهاءً بأطفال العائلة ، الفقراء والمُحتاجين لهم نصيب من عطفك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: لا داعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج العذراء : خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فغالباً لن يكونو عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الميزان: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها،لا للتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج العقرب: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج القوس: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى قد تكون صغيرة بالنسبة لك ، النّاس لبعضها.





برج الجدي: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج الدّلو: لا تُجبر نفسك على الدخول لمكان أو التقرب لشخص لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خاصّةً إن كان الحَدَسْ لديْك مُرتفعاً بهذا الشأن.