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وزارة الري: سنحول محنة مياه الأمطار إلى منحة إلهية

الخميس 12/مارس/2020 - 12:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنهم يتخذون إجراءات دورية سنوية لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للاستعداد للأمطار والسيول والحماية من أخطارها.

وأشار "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، إلى أن هناك مخرات للسيول على سيناء والوادي ومحافظات البحر الأحمر، لافتًا إلى أن مصر تواجه موجة ضخمة، وتصل في بعض الأحيان إلى 45 مل، مؤكدًا أن هذا رقم ضخم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري: "نتخطى هذه الموجة بسلام بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ونحرص على كل قطرة مياه، وسنتعامل السيول وسنحولها من محنة إلى منح إلهية، ونستفيد منها بشكل كبير".

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة شديدة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، موضحًا أن مصر ستتعرض لحالة عنيفة من سوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وكشف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، عن تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن مصر ستشهد حالة من الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، معلقًا: "ربنا يسلم وتعدي على خير"، لافتًا إلى أن سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، وتصل إلى 85 كم على بعض المناطق.

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حدة الأمطار بداية من يوم السبت، منوهًا بأن الطقس سيعود إلى طبيعته، وستكون الشبورة المائية بداية من يوم الأحد المقبل.

وشدد "شاهين"، على أن ما يمر بمصر ليس إعصارًا، ولكنه منخفض جوي قوي، ناصحًا المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة، متابعًا موجهًا حديثه للمواطنين: خذوا المواضيع بجدية".
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