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استعدادات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:16 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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اتخذت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدة استعدادات خاصة، ورفع درجات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومايصاحبها من رياح شديدة وعواصف ترابية وأمطار قد تصل إلى حد السيول على مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة مدن القناة.

القطاع الجنوبي للمنطقة

قامت الهيئة داخل القطاع الجنوبي بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين على إقامة مركزا داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات والتأكيد على عمل مخرات السيول وكذلك تأمين الشبكة الكهربائية داخل هذا القطاع.

وأكد اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي أنه أقام مركزا لإدارة الأزمات من ممثلي قطاعات الأمن الصناعي والبيئة والأمن والمشروعات لمتابعة أية تطورات داخل الموانئ أو المنطقة الصناعية والتواصل مع المطورين الصناعيين بشكل مستمر، وتكثيف الورديات داخل الموانئ.

القطاع الشمالي للمنطقة

على جانب آخر رفعت المنطقة درجات الاستعداد بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد وتواجد مركزا للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وعمل ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأية طوارئ قد تحدث.

وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية شبكة صرف صحي، لاستقبال الأمطار والسيول في مثل هذه الحالات من الطقس.
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الكلمات المفتاحية

قناة السويس رياح وعواصف المنطقة الاقتصادية

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