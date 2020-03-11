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سقوط "ديلر" بحوزته هيروين وسلاح ناري بأكتوبر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من مروجي المخدرات بمدينة 6 أكتوبر، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة الهيروين المخدر.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية لضبطه، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

الهيروين المخدرات أمن الجيزة

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