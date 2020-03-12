مدحت الكاشف يكشف لـ"الفجر الفني" عن مصير المهرجان العربي بعد قرار تعليق النشاطات

كشف الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عن مصير مهرجان المسرح العربي بعد قرار تعليق جميع النشاط التي يكون بها تجمعات للمواطنين، وذلك بسبب فيروس كورونا.



وقال مدحت الكاشف، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" : تم تأجيل المهرجان العربي لأجل غير مسمى بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة.



وفي سياق متصل كان القائمين على مهرجان المسرح العربي الذي يقام في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، يواصلون الإستعدادات والتي بدأت من شهر يناير الماضي، والذي كان من المقرر إقامته خلال الشهر الجاري.



مهرجان المسرح العربي يقام لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ليطلقوا طاقتهم وإبداعهم الشخصي والتجربة ليكتشفوا أنفسهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم الموجودة لديهم.



والجديد خلال هذه الدورة بمهرجان المسرح العربي، يوجد مهرجان للطفل ويكون مسابقة داخل المهرجان العربي متقسمة إلى قسمين عروض درامية، التي تهدف المتفرج العام وتصنيفها عام، والثاني تهدف إلى المتفرج الطفل والموضوعات خاصة بهم.



ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أصدروا قرارات بتعليق كافة النشاطات لأجل غير مسمى، وذلك بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.

