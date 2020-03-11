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"الأرصاد": إغلاق طريق "القاهرة - أبو سمبل" بسبب وجود عاصفة ترابية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب احمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الدولة قامت بإغلاق طريق "أسوان - أبو سمبل" بسب تعثر الرؤية، نتيجة وجود عاصفة ترابية، مشيرة الى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد عاصفة ترابية قادمة من جنوب البلاد.

ولفتت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن الملاحة البحرية ستكون مضطربة جدًا، وسيخرج الموج عن الشاطئ، وستنكون هناك سقوط للأمطار بشكل غزير للغاية.

وطالبت مرضى الحساسية بالابتعاد عن الرياح المحملة بالاتربة وارتداء الكمامة، لافتة إلى أن نشاط الرياح القوي سيثير بعض الرياح، والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه عقب المؤتمر الصحفي للوزير بمجلس الوزراء تم التنسيق وربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء والتأكيد على أن كافة الخدمات النوعية ممثلة في غرفة إدارة الأزمة بكل محافظة.

وأضاف "قاسم"، أن هناك نشر واصطفاف للسيارات الخاصة بالكسح والنظافة وشفط المياه بجميع المحافظات منذ الآن، منوهًا بأنه تم التنسيق مع كافة المحافظات المتوقع تساقط أمطار غزيرة بها.

وتابع، أنه تم تجهيز كافة الوحدات والقطاعات النوعية الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي موجودين مع رؤساء الأحياء على الأرض من اليوم لإدارة الأزمة، مناشدًا المواطنين بالمحافظات بالبقاء في المنزل أيام الخميس والجمعة والسبت، وعدم الخروج حال عدم وجود ضرورة لذلك، وعدم ترك السيارات أعلى البالوعات الخاصة بصرف المياه، أو أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية.
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مصر طقس درجات الحرارة اﻻرصاد

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