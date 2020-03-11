طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

قام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكليف رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية المتوقع حدوثها اليوم وخلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحاله شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم.









وـكد الوزير شركات توزيع الكهرباء على سرعة التعامل مع كل الشكاوى التي قد ترد لفروع الكهرباء من خلال خدمة الخط الساخن 121 لأعطال الكهرباء والعمل على سرعة الاستجابة لحل أي مشكلات طارئة بسبب الأحوال الجوية.





وكلف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رؤساء قطاعات الشركة بمختلف المحافظات في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر بضرورة تواجد مديرى الهندسات والاطقم الفنية من مهندسي التشغيل والصيانة مع الفنيين والاستعداد الكامل بسيارات الطوارئ والاعطال على مدار اليوم.