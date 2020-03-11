Advertisements
Advertisements
Advertisements

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:02 م
Advertisements
أعطال الكهرباء
أعطال الكهرباء
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكليف رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية المتوقع حدوثها اليوم وخلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحاله شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم.


وـكد الوزير شركات توزيع الكهرباء على سرعة التعامل مع كل الشكاوى التي قد ترد لفروع الكهرباء من خلال خدمة الخط الساخن 121 لأعطال الكهرباء والعمل على سرعة الاستجابة لحل أي مشكلات طارئة بسبب الأحوال الجوية.

وكلف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رؤساء قطاعات الشركة بمختلف المحافظات في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر بضرورة تواجد مديرى الهندسات والاطقم الفنية من مهندسي التشغيل والصيانة مع الفنيين والاستعداد الكامل بسيارات الطوارئ والاعطال على مدار اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء طقس الغد شكاوي الكهرباء انقطاع الكهرباء الارصا تحذر من طقس الغد

أخبار تهمك

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ نصف ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 5 ساعات

اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

منذ 37 دقيقة

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر تشهد فصول السنة الأربعة في وقت واحد (صور)

"الكهرباء" تعلن حالة الطوارئ القصوى لسوء الأحوال الجوية

محاولات لرفع آثار الأمطار في البحيرة (صور)

محافظ البحيرة يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور (صور)

"المحمودية وأبوحمص" يغرقان في شبر مايه بالبحيرة (صور)

طوارئ قصوى.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة فى 5 محافظات استعدادا لطقس غدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status