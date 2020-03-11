الزمالك يجهز مصطفى فتحي بسبب أوناجم

يحاول الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تجهيز مصطفى فتحي لاعب الفريق للمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب إصابة المغربي محمد أوناجم وغيابه لمدة 10 أيام.



ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تركيزه على مصطفى فتحي في التدريبات والوصول به إلى الفورمة المثالية للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي.



ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأثبتت الفحوصات إصابة أوناجم بكدمة في الرباط الداخلي للركبة وخضوعه لبرنامج تأهيلي.