الكنيسة تلغي مدارس الأحد غدا لسوء الأحوال الجوية

أرسلت بعض الكنائس بعض التنويهات الخاصة بأسر مدارس الأحد على جروبات " الواتس آب " الخاص بولياء أمور الأطفال المشتركين فى مدارس الأحد وتؤكد على الغاء مدارس الأحد حرصًا من الكنيسة علي سلامه اولادها وبناتها، وذلك بعد الاطلاع علي معلومات هيئة الأرصاد الجوية والتنبيه بسوء الاحوال الجوية



وأكدت الكنائس على إلغاء جميع أسر التربية الكنسية يوم الخميس والجمعة واقتصارها على القداس صباحًا.





كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد عقد الأجتماع الأسبوعي الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث حضر فوج من شباب الأقباط المقيمين بكندا الذين جاءوا في رحلة كنسية إلى مصر، بصحبة اثنين من كهنتنا بكندا.





ورحب قداسة البابا بأبنائه الشباب وبالكاهنين، وقال قداسته:أرحب بالشباب من كندا وأبونا أنجيلوس وأبونا بيشوي وهم في زيارة في مصر وهم معنا اليوم، وفِي نهاية الاجتماع قدم الشباب ترنيمة ونالوا بركة قداسة البابا.