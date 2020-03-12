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"أول بنت بتحبها كانت مين".. ابن أحمد يونس في برنامج "معكم"

الخميس 12/مارس/2020 - 12:28 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي المذيع أحمد يونس، ونجله في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" وطلبت "الشاذلي" من ابنه أن يعتبر والده كاضيف في حلقة برنامج ويقوم بسؤاله ولكن رده فاجئها حيث قال بفكاهة "أوامرك كلها هتتعمل ".

وقام معز نجل المذيع أحمد يونس بسؤاله عن كيفية معاملة والده له وهو صغير فرد عليه "يونس" قائلا: " كان بيحبني وكان بيفسحني وكان بيطلعني في البرنامج بتاعه"، فأكمل ابنه الأسئلة قائلا: "باباك كان بيضربك؟" فرد عليه والده قائلا: "أنت فرحان إنه كان بيضربني".

وتابع ابن أحمد يونس الأسئله فقام بسؤال والده عن المدرسة التي كان يذهب إليها فذكر "يونس" أنه كان يذهب إلى مدرسة في السعودية تسمى "رياض"،وسأله ابنه سؤال آخير قائلا: "أول بنت بتحبها في المدرسة كانت مين" فرد عليه والده بفكاهة "كان في بنوتة في 3 إعدادى بس مش هقول إسمها".

وتنوعت فقرات البرنامج من ذكر أحمد يونس لبعض قصصه الحياتية مع ابنه وكيف قام بتغيير حياته من قبل ولادته وقامو بعرض بعض الصور التي تجمعه مع ابنه في رحلا للأقصر وللمتحف المصر وأماكن أخرى.

يذكر أن برنامج "معكم" تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة "سي بي سي".
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الكلمات المفتاحية

منى الشاذلي حلقة برنامج معكم

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