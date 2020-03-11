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حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:01 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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رد إكرامي الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أنباء توقيع رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأحمر للغريم التقليدي الزمالك كما تردد في الساعات الماضية.


وقال حارس الأهلي الأسبق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يوقع لنادي الزمالك على الإطلاق، وأنصحه بالعودة إلي إنجلترا لاستكمال مسيرة احترافه".


وواصل إكرامي الشحات :"رمضان صبحي تنتهي إعارته فى شهر يونيو بنهاية الموسم، ولا أحد يعلم ما فى الغيب، وما أعلمه بعد انتهاء اعارته يجب عودته إلي نادي هيديرسفيلد".
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