كانوا بيحفروا بـ"لودر".. تفاصيل القبض على 3 عمال لتنقيبهم عن الآثار في أكتوبر

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة إلى أن الـ3 عمال المقبوض عليهم، بعد مصرع رابعهم، حال تنقيبه عن الآثار، بمدينة 6 أكتوبر، يعملون عمال بمشروع احدي الجامعات، بمدينة 6 اكتوبر، وكانوا يحفرون بالمشروع محل عملهم لاعتقادهم وجود آثار أسفله.



وأضافت التحقيقات إلى أن أحدهم يعمل سائق لودر، وكان يستخدم اللودر الخاص به في عملية الحفر.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالحفر تنقيبًا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل حال حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر.



وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، إلى أنه حال حفر العامل للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، انهالت عليه الرمال ما أسفر عن مصرعه.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتمكنت القوات من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالإشتراك مع المتوفي بالحفر تنقيبا عن الآثار، وعثر على أدوات الحفر، وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة، وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.