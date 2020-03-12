منال سلامة لـ"الفجر الفني" لا أهتم بالشائعات وهكذا ردت على خبر وفاتها

قالت الفنانة منال سلامة، بإنها تفاجأت بإنتشار شائعات عن خبر وفاتها، معربه عن استغربها من صدور تلك الشائعات عنها.



وكشفت منال سلامة فى تصريح خاص لـ "الفجر الفني" "بإنها علمت بتلك الشائعات عن طريق أحد جمهورها ثم تلقت العديد من الإتصالات، موضحا أن ابنتها اقترحت عليها ان تظهر في فيديو لكي لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية.





وأشارت أنها لم تنزعج من تلك الشائعات ولكنها ازعجت المقربين لها وخصوصا أبنائها لإنهم خارج مصر، ولكنها في الطبيعي لا تهتم بإي شائعة قائله مازحا "مبسوطة إني حضرت عزي بنفسي".