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وزير التعليم يجيب على 10 أسئلة شائعة عن الدراسة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:40 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، استمرار الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس بلا تغيير، وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ١٠ إجابات للأسئلة الشائعة بين أولياء الأمور في ظل انتشار الشائعات عن فيروس كورونا، وفي هذا السياق ترصد "الفجر" الإجابات.

(١) تستمر الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير.

(٢) لا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية إلى السنة الأعلى.

(٣) لا تغيير في جدول الامتحانات أو الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام.

(٤) قررت الوزارة إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي.. إلخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ويهدف القرار إلى تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين.

(٥) كلمة "الأنشطة" تعود على الأنشطة "الصيفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات..إلخ، وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية، التربية الرياضية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، الكومبيوتر.. إلخ".

(٦) تقوم كل مدرسة بإعادة  تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية ما يعود على تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي.

(٧) سوف تطبق الوزارة حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية، وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع القادم.

(٨) في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها، واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.

(٩) تقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث إلى الصف الثامن في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في احوال الضرورة".  

الصفوف من العاشر حتي الثاني عشر تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.

(١٠) لا توجد حالة إيجابية واحدة ، والحمد لله، في مدارسنا المصرية ونجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل  مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض.

وسوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي على مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري.
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مصر طارق شوقي تعليق الدراسه الدكتور طارق شوقي الاجراءات الاحترازية احترازية

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