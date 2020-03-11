أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 11 مارس: مفاجأة في مصير كهربا مع الأحمر.. ضربة موجعة بسبب نجم الفريق.. آخر تطورات إصابة دينامو الأهلي وموعد عودته

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها تعادل الفريق الأحمر مع نظيره سموحة 1 / 1 في الدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020:-





سموحة يوقف قطار انتصارات الأهلي ويفرض عليه التعادل الإيجابي

أوقف سموحة سلسلة انتصارات الأهلي عند 16 مباراة متتالية وذلك بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





تقدم سموحة أولا عن طريق يوسف ديوب في الدقيقة 68 من قذيفة رائعة، وأدرك عمرو السولية التعادل للأهلي في الدقيقة 94.





ويهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة محافظا على صدارة ترتيب الدوري، كما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.





مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في مصير محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء بسبب قرار إيقافه.





وتعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي للإيقاف حتى نهاية الموسم الجاري بسبب ما بدر منه في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.





واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" إلى بعض الدوريات التي يبدأ فيها الموسم الكروي هذه الأيام في حال عدم تخفيف لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبة الإيقاف ضداللاعب حتى نهاية الموسم.





وعلم "الفجر الرياضي" أن الأهلي طالب وكيل كهربا بتسويق اللاعب في 3 دوريات هي الدوري الفلندي والدوري السويسري والدوري في دولة ليتوانيا من أجل إعارته للخارج لحين رفع الإيقاف عنه.





رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى موستافي رئيس نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، عقب اللقاء الذي جمع كلا الناديين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وعبر بيبو عن شكره وتقديره لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.‏





وأكد رئيس النادي في خطابه إلى رئيس نادي صن داونز، اليوم، أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والإفريقي.





وأوضح الخطيب أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة.





وحرص رئيس النادي في خطابه‏ على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في إفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.





وأشار الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، ومتمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية.‏





أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

يستمر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.





ويقوم فتحي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.





وكان حمدي فتحي، قد عاد مؤخرا من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أكد في تقريره أن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه في مقر النادي، يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي.





وكان لاعب وسط الأهلي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة إنضمامه لصفوف المنتخب الوطني.





الإصابة تحرم الأهلي من خدمات جيرالدو لمدة أسبوعين

كشفت الأشعة التي أجراها الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين.





ومن المقرر على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية، عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.





وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.





وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.





أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد المُعار حاليا لصفوف النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء بدأوا الدخول في مفاوضات قوية لضم اللاعب بشكل رسمي.





وتابع شوقي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"رمضان صبحي لديه عروض من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي لضمه، وكلها من الدوري الممتاز.





وأكمل:" النادي الإنجليزي لم يجمع ثمن شرائه لرمضان صبحي بإعارته للأهلي مرتين.





وكان رمضان صبحي قد انتقل لصفوف هدرسفيلد في يوليو 2018 قادمًا من ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى بانجلترا.





وقام النادي الأهلي بتجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم جديد في يوليه 2019.



